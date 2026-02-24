تحطم طائرة ايرانية ومصرع أربعة اشخاص

وقال التلفزيون الرسمي في خبر تابعته ، ان "اربعة اشخاص لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية تابعة للجيش في منطقة دُرجه بمحافظة وسط صباح اليوم الثلاثاء".وأضاف ان "سقوط المروحية بسبب عطل تقني".