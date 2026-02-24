بالفيديو.. الطائرة الإيرانية التي تحطمت اليوم

- دولي

نشرت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للطائرة الإيرانية التي تحطمت في مدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان وسط البلاد.

ووفقا للتلفزيون الإيراني فان الحادث أدى الى أربعة اشخاص بينهم قائد الطائرة، مشيرة الى ان عطل تقني أدى الى سقوطها.