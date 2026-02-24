بلاغ قنبلة يُجلي رئيس وزراء أستراليا من مقر إقامته الرسمي



أجلت السلطات ، الثلاثاء، من مقر إقامته الرسمي “ذا لودج” في كانبرا، عقب بلاغ بوجود قنبلة.



وأكدت الشرطة الفيدرالية إجراء تفتيش دقيق للموقع دون العثور على أي مواد مشبوهة، مشيرة إلى عدم وجود تهديد حالي للسلامة العامة.



ويأتي الحادث في ظل تصاعد التهديدات ضد مسؤولين منتخبين في خلال الأشهر الأخيرة.