مع التحشيد الامريكي.. صواريخ فرط صوتية صينية تقترب من ترسانة إيران البحرية

وبحسب التقرير، تسارعت المفاوضات بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين وإيران في حزيران الماضي، وسط تحركات عسكرية أميركية في المنطقة تحسباً لأي تصعيد.خبراء اعتبروا أن امتلاك لهذه المنظومة سيعزز قدراتها البحرية بشكل كبير ويصعّب اعتراضها، فيما امتنعت عن التعليق، ولم يصدر موقف مباشر من بشأن الصفقة المحتملة.