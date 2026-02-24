إيران تحذر واشنطن: لسنا سوريا او ليبيا او فنزويلا.. أي هجوم سيشعل حرباً إقليمية



قال معاون الشؤون السياسية في العقائدية–السياسية للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، العميد سنائي‌ راد، الثلاثاء، إن ليست ليبيا أو أو فنزويلا، وأي هجوم أميركي سيقابل برد حازم قد يتطور إلى حرب إقليمية.



وأضاف المسؤول الاسراني، أن تحركات حاملات الطائرات الأميركية لم تعد تُرهب ، محذرًا من أن التصعيد لن يضر فقط بل سيزعزع استقرار المنطقة.



