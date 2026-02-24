بطريقة مبتكرة.. مصر تمنع الوصول للمواقع الإباحية

وأكد المسؤولون أن الخطوة تهدف لحماية الأطفال من مخاطر الرقمي، بالتزامن مع دراسة تشريعية لضبط استخدام الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي للقاصرين، ضمن رؤية مصرية لتعزيز الأمن السيبراني المجتمعي.ويأتي هذا التحرك المصري في إطار رؤية شاملة لتعزيز "الأمن السيبراني المجتمعي"، حيث تسعى القاهرة لمواكبة التوجهات العالمية في تقنين الفضاء الرقمي، وضمان أن يكون التحول التكنولوجي وسيلة للبناء المعرفي لا للهدم الأخلاقي، مع توفير كافة الأدوات التقنية والتشريعية اللازمة لدعم الأسر في مواجهة مخاطر الإنترنت المفتوح.