موسكو وواشنطن تبحثان في جنيف معاهدة نووية جديدة
بطريقة مبتكرة.. مصر تمنع الوصول للمواقع الإباحية
دوليات
2026-02-24 | 08:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
526 شوهد
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في
مصر
عن إطلاق “شرائح محمول للأطفال” مزودة بتقنيات حجب تلقائي للمواقع الإباحية والمحتوى العنيف، لتوفير حماية مباشرة دون الحاجة لتطبيقات الرقابة الأبوية التقليدية.
وأكد المسؤولون أن الخطوة تهدف لحماية الأطفال من مخاطر
الفضاء
الرقمي، بالتزامن مع دراسة تشريعية لضبط استخدام الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي للقاصرين، ضمن رؤية مصرية لتعزيز الأمن السيبراني المجتمعي.
ويأتي هذا التحرك المصري في إطار رؤية شاملة لتعزيز "الأمن السيبراني المجتمعي"، حيث تسعى القاهرة لمواكبة التوجهات العالمية في تقنين الفضاء الرقمي، وضمان أن يكون التحول التكنولوجي وسيلة للبناء المعرفي لا للهدم الأخلاقي، مع توفير كافة الأدوات التقنية والتشريعية اللازمة لدعم الأسر في مواجهة مخاطر الإنترنت المفتوح.
مقالات ذات صلة
ذي قار وكركوك: استراتيجيات زراعية مبتكرة لمواجهة شح المياه والجفاف
07:00 | 2025-12-17
إدارة ترامب تمنح تأشيرات عمل لـ "نجوم الإباحية" بناء على حساباتهم على الإنترنت
12:49 | 2026-01-06
الدفاع المدني: الزخم المروري في بغداد لا زال يعيق وصول فرقنا الى مواقع الحوادث
11:54 | 2026-01-04
روسيا تكتسح مجال الطب بلقاح مبتكر للإنفلونزا
07:06 | 2026-02-06
مصر
اباحي
تنظيم الاتصالات
الفضاء
عزيز
التش
الكثيرون يريدون قتلي".. ترامب: لا أعلم كم سأبقى بينكم
10:14 | 2026-02-24
من جديد.. اندلاع اشتباكات بين باكستان وافغانستان على الحدود
09:53 | 2026-02-24
الحرس الثوري يجري مناورات مركبة جنوب ايران
09:17 | 2026-02-24
البيت الابيض يكشف الخيار الأقرب لترامب بشأن ايران
08:52 | 2026-02-24
إيران تحذر واشنطن: لسنا سوريا او ليبيا او فنزويلا.. أي هجوم سيشعل حرباً إقليمية
08:38 | 2026-02-24
"مؤشرات" في لبنان تكشف: إسرائيل تسعى لقصف مطار بيروت
07:47 | 2026-02-24
