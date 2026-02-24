البيت الابيض يكشف الخيار الأقرب لترامب بشأن ايران

وقالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت إن "أن عملية "مطرقة منتصف الليل" كانت مهمة ناجحة للغاية ودمرت بالفعل المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما أكدته أيضا ".واضافت: "هذا لا يعني أن لن تحاول أبدا إنشاء برنامج نووي يهدد بشكل مباشر وحلفاءها في الخارج".واتمت: "خيار الرئيس الأول دائما هو الدبلوماسية لكن كما أظهر فهو غير راغب في استخدام القوة لكنه مستعد لاستخدام القوة الفتاكة للجيش الأمريكي إذا لزم الأمر".