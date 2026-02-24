الحرس الثوري يجري مناورات مركبة جنوب ايران

وأفادت وكالة "فارس" بأنه تم خلال استخدام الطائرات الصغيرة والطائرات المسيرة، وإجراء تمرين الدفاع القوي عن السواحل والجزر الإيرانية، وتصميم المناورات بناء على التهديدات القائمة ، وإطلاق أنظمة صواريخ جديدة على مسافات مختلفة.وأضافت الوكالة أن أنظمة الصواريخ الجديدة مزودة بنظام ملاحة مختلف، وتتميز بدقة متناهية، ورأس حربي معزز قادر على اختراق صفوف العدو وخنادقه.كما ذكرت وكالة " " أن من أبرز سمات هذه المناورات تنفيذ رمايات حيّة مضبوطة وفق مدى الأسلحة، واعتماد تكتيكات مركّبة جديدة، مع توظيف تقنيات حديثة ضمن طبقات عملياتية متعددة، وذلك في إطار رفع الجاهزية وتعزيز القدرات القتالية.وتأيت هذه المناروات تزامنا مع التصعيد الأمريكي ضد والتهديد بشن هجوم عسكري عليها.