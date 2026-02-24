من جديد.. اندلاع اشتباكات بين باكستان وافغانستان على الحدود

واستدعت التابعة لحكومة ، سفير باكستان للاحتجاج على غارات جوية نفّذتها إسلام آباد ضد معسكرات بولاية ننكرهار شرقي قالت إنها تابعة لحركة طالبان .من جانبها، تعهدت برد "ملائم ومدروس في الوقت المناسب" على تلك الغارات.وأسفرت الضربات التي شنتها باكستان، في وقت سابق، عن مقتل 18 شخصا وسقوط جرحى، وفق تقديرات أولية.