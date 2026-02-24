الكثيرون يريدون قتلي".. ترامب: لا أعلم كم سأبقى بينكم

وقال خلال فعالية في : "لا أعلم كم سأبقى بينكم، هناك الكثير من الأشخاص الذين يتربصون بي، أليس كذلك؟.. لكنني لن أنساهم لن أنساهم أبدا".وأضاف ترامب: "لقد قرأت عن كل هؤلاء مطلقي النار المجانين، لكنهم يلاحقون فقط الرؤساء ذوي النفوذ.. إنهم لا يلاحقون الرؤساء غير المهمين".واستشهد في تصريحاته برئيسين اغتيلا أبراهام وجون كينيدي.والأحد، أعلن جهاز الأمريكي عن مقتل رجل في العشرينيات من عمره برصاص الخدمة بعد محاولته اقتحام مجمع "مارالاغو" الخاص بالرئيس ترامب في فلوريدا بشكل غير قانوني.وخلال وقوع الحادث، كان الرئيس ترامب في ، وليس في منزله بفلوريدا.وأفادت صحيفة " بوست" بأن هيئات تطبيق القانون الأمريكية تمكنت من تحديد هوية الرجل الذي قُتل أثناء محاولته اقتحام منزل في فلوريدا وهو يحمل بندقية صيد.وقالت الصحيفة إنه يدعى أوستن تاكر ، 21 عاما، من مدينة في ولاية كارولاينا الشمالية.ونقلت الصحيفة عن بيان هيئات الأمن، أن والدة الشاب أبلغت عن فقدانه في اليوم السابق.