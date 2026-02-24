إيران: مستعدون لاتخاذ أي خطوة ضرورية للتوصل لاتفاق مع واشنطن

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، استعداد ، لاتخاذ أي خطوة ضرورية للتوصل لاتفاق مع .





وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إنه "نأمل أن تبدي أميركا الرغبة في التوصل لاتفاق نووي، ومستعدون لاتخاذ أي خطوة ضرورية للتوصل إلى اتفاق".



وأضافت إنه "مستعدون للتوصل لاتفاق مع أميركا في أسرع وقت ممكن"، فيما اعتبرت أي ضربة أميركية على بمثابة (مقامرة حقيقية)".