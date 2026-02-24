أذربيجان وإيران تتفقان على تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الكهرومائية المشتركة

وبحسب ما أفادت به وكالة الانباء الاذربيجانية، جاء الاتفاق خلال لقاء جمع وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف مع وزيرة الطرق وتنمية المدن الإيرانية فرزانة صادق والوفد المرافق لها. وخصص الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، وضمان التنفيذ السريع للمشاريع الاستراتيجية المشتركة.وأكد الجانبان أن العلاقات التاريخية بين البلدين تشهد مرحلة جديدة من التطوير تشمل مختلف المجالات، ولا سيما قطاع الطاقة، الذي حظي باهتمام خلال أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصاديبين البلدين.وتركزت المباحثات على تسريع العمل في مشاريع بناء وتطوير محطات الطاقة الكهرومائية في خدافرين وقيز قلعه سي وأوردوباد، إلى جانب بحث آليات تصدير الكهرباء وتعزيز التنسيق المشترك بما يضمن إنجاز هذه المشاريع الحيوية في أقرب وقت ممكن