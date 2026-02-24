الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في المحيط الهندي

وقالت وزارة الحرب الأمريكية إن قوات الجيش صعدت على متن ناقلة نفط ثالثة خاضعة لعقوبات في بعد تعقبها من بحر لاستهداف تجارة النفط غير المرتبطة بفنزويلا.وأضافت قيادة القوات الجنوبية الأمريكية في منشور عبر منصة "إكس" إن "القوات الأمريكية صعدت على متن السفينة "بيرثا" ليلة الاثنين - الثلاثاء للقيام بعملية إنفاذ للقانون واعتراض بحري وصعود وتفتيش".وذكر المنشور أن "السفينة كانت تعمل في تحد للحظر الذي فرضه على السفن الخاضعة للعقوبات في البحر الكاريبي، وحاولت الفرار من الكاريبي إلى المحيط ، وتعقبناها وأوقفناها".وذكرت منظمة ترصد حركة السفن أن السفينة كانت الناقلة الوحيدة المتبقية لتتم ملاحقتها، بعدما فرت أكثر من 12 سفينة من ساحل فنزويلا بعد عملية اختطاف الرئيس .وترتبط السفينة "بيرثا" التي ترفع علم بشركة "شنغهاي ليجنداري" لإدارة السفن المحدودة، وتخضع للعقوبات المفروضة في يناير 2020، وفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.وبعد اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس الشهر الماضي في ، كثفت حصارها للسفن الخاضعة للعقوبات من وإلى الدولة الواقعة في الجنوبية.