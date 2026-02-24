الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في المحيط الهندي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جولة رمضانية
من
03:40 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
هبوط 12 طائرة أمريكية في "قاعدة إسرائيلية"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557012-639075498344590099.jpg
الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في المحيط الهندي
دوليات
2026-02-24 | 12:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
121 شوهد
أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن القوات الأمريكية استولت على ناقلة نفط خاضعة لعقوبات في
المحيط الهندي
بعد رصدها في مياه البحر
الكاريبي
، مضيفا أن هذا هو الحظر الثالث من نوعه في المنطقة.
وقالت وزارة الحرب الأمريكية إن قوات الجيش صعدت على متن ناقلة نفط ثالثة خاضعة لعقوبات في
المحيط الهندي
بعد تعقبها من بحر
الكاريبي
لاستهداف تجارة النفط غير
الشرعية
المرتبطة بفنزويلا.
وأضافت قيادة القوات الجنوبية الأمريكية في منشور عبر منصة "إكس" إن "القوات الأمريكية صعدت على متن السفينة "بيرثا" ليلة الاثنين - الثلاثاء للقيام بعملية إنفاذ للقانون واعتراض بحري وصعود وتفتيش".
وذكر المنشور أن "السفينة كانت تعمل في تحد للحظر الذي فرضه
الرئيس دونالد ترامب
على السفن الخاضعة للعقوبات في البحر الكاريبي، وحاولت الفرار من الكاريبي إلى المحيط
الهندي
، وتعقبناها وأوقفناها".
وذكرت منظمة ترصد حركة السفن أن السفينة كانت الناقلة الوحيدة المتبقية لتتم ملاحقتها، بعدما فرت أكثر من 12 سفينة من ساحل فنزويلا بعد عملية اختطاف الرئيس
نيكولاس مادورو
.
وترتبط السفينة "بيرثا" التي ترفع علم
جزر كوك
بشركة "شنغهاي ليجنداري" لإدارة السفن المحدودة، وتخضع للعقوبات المفروضة في يناير 2020، وفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وبعد اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس
مادورو
الشهر الماضي في
كاراكاس
، كثفت
واشنطن
حصارها للسفن الخاضعة للعقوبات من وإلى الدولة الواقعة في
أمريكا
الجنوبية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وزير الحرب الأمريكي يعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي
09:14 | 2026-01-07
زوارق إيرانية تقترب من ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي
12:01 | 2026-02-03
الجيش الامريكي يقصف سفينة بالمحيط الهادي (فيديو)
00:41 | 2026-02-21
قوات أمريكية تعترض ناقلة نفط في الكاريبي
17:26 | 2026-01-20
الجيش الأمريكي
ناقلة نفط
الرئيس دونالد ترامب
نيكولاس مادورو
وزارة الخزانة
المحيط الهندي
دونالد ترامب
الكاريبي
الشرعية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خارطة الزمان والمكان لموجة البرد القادمة.. و5 محافظات تترقب 72 ساعة مطرية
أخبار الطقس
27.82%
00:50 | 2026-02-23
خارطة الزمان والمكان لموجة البرد القادمة.. و5 محافظات تترقب 72 ساعة مطرية
00:50 | 2026-02-23
ابرزها السوداني وزيدان.. لماذا اقتصرت زيارة باراك الى العراق على لقاء 4 شخصيات فقط؟
سياسة
24.71%
13:46 | 2026-02-23
ابرزها السوداني وزيدان.. لماذا اقتصرت زيارة باراك الى العراق على لقاء 4 شخصيات فقط؟
13:46 | 2026-02-23
بعد اتفاق نفطي عراقي مع "شيفرون".. واشنطن تصف اليوم بـ”العلامة الفارقة”
اقتصاد
24.63%
07:45 | 2026-02-23
بعد اتفاق نفطي عراقي مع "شيفرون".. واشنطن تصف اليوم بـ”العلامة الفارقة”
07:45 | 2026-02-23
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
سياسة
22.84%
11:51 | 2026-02-24
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
11:51 | 2026-02-24
المزيد
أحدث الحلقات
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
جولة رمضانية
حركة السوق الشعبي - جولة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
جولة رمضانية
حركة السوق الشعبي - جولة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
سوشيل رمضان
شاب تقدم لفتاة واهلها كسروا خاطره! - سوشيل رمضان - الحلقة ٧ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-24
سوشيل رمضان
شاب تقدم لفتاة واهلها كسروا خاطره! - سوشيل رمضان - الحلقة ٧ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-24
رمضان والناس
منطقة الكسرة - رمضان والناس - الحلقة ٦ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-23
رمضان والناس
منطقة الكسرة - رمضان والناس - الحلقة ٦ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-23
الأكثر مشاهدة
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
جولة رمضانية
حركة السوق الشعبي - جولة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
جولة رمضانية
حركة السوق الشعبي - جولة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
سوشيل رمضان
شاب تقدم لفتاة واهلها كسروا خاطره! - سوشيل رمضان - الحلقة ٧ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-24
سوشيل رمضان
شاب تقدم لفتاة واهلها كسروا خاطره! - سوشيل رمضان - الحلقة ٧ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-24
رمضان والناس
منطقة الكسرة - رمضان والناس - الحلقة ٦ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-23
رمضان والناس
منطقة الكسرة - رمضان والناس - الحلقة ٦ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-23
اخترنا لك
هبوط 12 طائرة أمريكية في "قاعدة إسرائيلية"
15:05 | 2026-02-24
تعليق أمريكي جديد يخص النفط الفنزويلي
14:50 | 2026-02-24
الولايات المتحدة تمتنع عن التصويت على قرار مناهض لروسيا
14:33 | 2026-02-24
بعد الفوضى.. رئيسة المكسيك تطلق وعدا بشأن المونديال
14:05 | 2026-02-24
أول تعليق لروحاني على تقارير غربية عن تدبيره محاولة انقلاب
13:41 | 2026-02-24
سوريا تعلن تحييد خلية تابعة لتنظيم "داعش"
13:22 | 2026-02-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.