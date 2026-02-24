الكويت تدعو العراق للتعامل الجاد وفق القانون الدولي

دعت ، اليوم الثلاثاء، الى التعامل الجاد وفق القانون الدولي.

وجاء في بيان لمجلس وزراء ، "ندعو للتعامل الجاد وفق القانون الدولي وأخذ علاقاتنا التاريخية بعين الاعتبار".

وأضاف "أحطنا علما بإجراءات تسليم القائم بأعمال لدى الكويت مذكرة احتجاج رسمية".

وكانت أعلنت، يوم السبت الماضي، عن إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية لدى ، وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.