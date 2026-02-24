طهران تعلن: الاتفاق مع واشنطن في متناول اليد بشرط

أعلن ، الثلاثاء، أن الاتفاق مع في متناول اليد بشرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية.

وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "سنستأنف المحادثات مع في جنيف بعزم على تحقيق اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".

وأضاف "لن نطور سلاحا نوويا ولن نتخلى عن حقنا في تسخير فوائد "، مردفا بالقول "لدينا فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق يعالج المخاوف المشتركة ويحقق المصالح المشتركة، الاتفاق مع واشنطن في متناول اليد بشرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية".

ولفت "لن نتوانى عن فعل أي شيء لحماية سيادتنا بشجاعة"، مضيفا "سنسعى جاهدين للتوصل إلى حل سلمي لأي خلافات".