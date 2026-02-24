سوريا تعلن تحييد خلية تابعة لتنظيم "داعش"

وأوضح العقيد رامي الطه، أن العمليات جاءت "عقب الاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا أحد حواجز قوى الأمن الداخلي غربي مدينة خلال اليومين الماضيين، وأسفرا عن استشهاد 4 من عناصر الحاجز وإصابة آخرين، وذلك بناء على معلومات وتحريات استخباراتية دقيقة".

وكشفت العمليات عن "تحييد متزعم الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم والمسؤولة عن تلك الاستهدافات، إضافة إلى تحييد أحد أفرادها واعتقال 4 آخرين، مع ضبط الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم".