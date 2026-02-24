أول تعليق لروحاني على تقارير غربية عن تدبيره محاولة انقلاب

وأوضح في البيان: "في الأيام الأخيرة، نشرت معلومات كاذبة تماما في اثنتين من الصحف الأمريكية والأوروبية، تتضمن ادعاءات لا أساس لها من حول الدكتور ، رئيس الأسبق في ولايتيه الحادية عشرة والثانية عشرة، مما حول الأمر إلى سيناريوهات خيالية بدلا من تقرير إعلامي".

وأضاف البيان: "من خلال نشر الأخبار الكاذبة والاعتماد على مصادر مجهولة، شككت صحيفتا لوفيغارو ونيويورك تايمز في مصداقيتهما المهنية وقوضتا الثقة في تقاريرهما الأخرى".



وأكد الأسبق أنه "ينبغي النظر إلى هذه الأخبار الملفقة حول والدكتور وغيرهما من الشخصيات السياسية والمسؤولين في البلاد على أنها استمرار للعمليات النفسية التي تقوم بها مصادر أمريكية وإسرائيلية بهدف خلق الشك والبلبلة في الرأي العام للشعب الإيراني، وهو ما يتمم ممارسة أقصى الضغوط من خلال العقوبات الاقتصادية والتهديدات العسكرية".



وأشار المكتب إلى أن "الطابع الخيالي للسيناريوهات في صحيفتي لو فيغارو ونيويورك تايمز كان واضحا لدرجة أنه لم يتلق أي رد فعل باستثناء وسائل الإعلام المشاركة في هذه العملية النفسية المعادية لإيران، وهذا ليس مجرد دليل على الوعي العام وذكاء وسائل الإعلام المحلية، ولكنه أيضا دليل على البعد الكبير لتلك الوسائل الإعلامية عن الحقائق الحالية وآليات صنع القرار والعلاقات السياسية والأمنية في إيران".



وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "لو فيغارو" عن محاولة انقلاب داخل النظام الإيراني استهدفت المرشد الأعلى لمنعه من إدارة الأزمة، وذلك قبيل ذروة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير الماضي.



كما زعمت الصحيفة بأن "الرئيس الأسبق حسن روحاني قاد الخطة إلى جانب شخصيات بارزة من حكومته السابقة، من بينهم وزير الخارجية الأسبق محمد ، إضافة إلى عدد من رجال الدين من مدينة قم وشخصيات مقربة من الحرس الثوري، فيما كان الهدف الرئيسي للاجتماع إبعاد عن دائرة صنع القرار".