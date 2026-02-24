الولايات المتحدة تمتنع عن التصويت على قرار مناهض لروسيا

الصفحة الرئيسية
المالكي: منصب محافظ المثنى استحقاق لدولة القانون
دوليات
2026-02-24 | 14:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
165 شوهد
امتنعت
الولايات المتحدة
عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار مناهض لروسيا بشأن أوكرانيا.
وصوّتت اثنتا عشرة دولة، من بينها
روسيا
وبيلاروس وإيران وكوريا الشمالية، ضد الوثيقة التي قامت أوكرانيا بإعدادها.
وصوّتت 107 دول لصالح الوثيقة وامتنعت 51 دولة عن التصويت، من بينها أرمينيا والبرازيل وهنغاريا وكازاخستان وصربيا والولايات المتحدة وأوزبكستان.
وأشارت آنا يفستيغنييفا، نائبة
الممثل الدائم
لروسيا لدى
الأمم المتحدة
، في كلمتها إلى أنه "إذا كان نظام
كييف
مهتما حقا بتحقيق سلام طويل الأمد، فيجب عليه تركيز جهوده على الدبلوماسية والبحث عن حلول مقبولة للطرفين، وعلى تطوير ضمانات أمنية مستدامة لكل من روسيا وأوكرانيا، بدلا من الشروع في تصويت سياسي آخر في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تم استئنافها دون مبرر".
وقالت الدبلوماسية الروسية: "قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على عكس قرارات
مجلس الأمن الدولي
، ليست ملزمة قانونا".
ونوهت يفستيغنييفا، بأن مجلس
الأمن الدولي
أصدر قبل عام بالضبط، القرار 2774 بشأن القضية الأوكرانية، وفيه تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للنزاع".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
