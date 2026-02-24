الولايات المتحدة تمتنع عن التصويت على قرار مناهض لروسيا

وصوّتت اثنتا عشرة دولة، من بينها وبيلاروس وإيران وكوريا الشمالية، ضد الوثيقة التي قامت أوكرانيا بإعدادها.وصوّتت 107 دول لصالح الوثيقة وامتنعت 51 دولة عن التصويت، من بينها أرمينيا والبرازيل وهنغاريا وكازاخستان وصربيا والولايات المتحدة وأوزبكستان.وأشارت آنا يفستيغنييفا، نائبة لروسيا لدى ، في كلمتها إلى أنه "إذا كان نظام مهتما حقا بتحقيق سلام طويل الأمد، فيجب عليه تركيز جهوده على الدبلوماسية والبحث عن حلول مقبولة للطرفين، وعلى تطوير ضمانات أمنية مستدامة لكل من روسيا وأوكرانيا، بدلا من الشروع في تصويت سياسي آخر في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تم استئنافها دون مبرر".وقالت الدبلوماسية الروسية: "قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على عكس قرارات ، ليست ملزمة قانونا".ونوهت يفستيغنييفا، بأن مجلس أصدر قبل عام بالضبط، القرار 2774 بشأن القضية الأوكرانية، وفيه تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للنزاع".