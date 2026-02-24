تعليق أمريكي جديد يخص النفط الفنزويلي​

أعلنت الخارجية الأمريكية أن تعتزم إعادة النفط الفنزويلي إلى السوق العالمية.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي جيكوب هيلبرغ خلال جلسة الاستماع في الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن موقف يجمع بين "الضغط الأقصى" على وزيادة عرض موارد الطاقة في السوق.

وأوضح أن "هذا يشمل إعادة موارد الطاقة الفنزويلية إلى السوق، كما يشمل زيادة الإنتاج المحلي للطاقة لدينا".



وأشار هيلبرغ إلى أن مشروع القانون حول العقوبات ضد روسيا، الذي أيده مجلسا ، يتيح للرئيس صلاحيات بفرض الرسوم بنسبة 500% على جميع الدول التي تواصل شراء النفط الروسي.



وأضاف أن إنتاج الطاقة في حاليا يزيد على إنتاج روسيا والسعودية معا، ما يعتبر إنجازا "تاريخيا"، حسب قوله.



يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي منذ سنوات، وفي أواخر 2025 زادت دونالدر من الضغط على فنزويلا وفرضت حصارا عليها لمنعها من تصدير النفط.



وبعد العملية العسكرية الأمريكية التي انتهت بالقبض على الرئيس الفنزويلي ، أعلنت الإدارة الأمريكية عن خطتها للسيطرة على تصدير النفط من فنزويلا مقابل إعادة النظر في سياسة العقوبات ضد القطاع النفطي للبلاد.



