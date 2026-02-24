واشنطن تضيف أربعة أفراد وكيانات لقائمة العقوبات على روسيا

ووفقا لبيان صدر الثلاثاء عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "فرضت العقوبات بموجب قانون مكافحة خصوم من خلال العقوبات (كاتسا) والإجراءات المتعلقة بالأمن السيبراني".وأضاف البيان أن "القائمة تشمل مواطنين من وأوزبكستان، من بينهم سيرغي زيلينيوك، وأوليغ كوتشيروف، ومارينا فاسانوفيتش، وعزيزجون ماماشويف".كما أشار البيان إلى أن "شركات مسجلة في روسيا والإمارات العربية المتحدة قد خضعت للقيود، بما في ذلك MATRIX LLC و Advance Security Solutions و Special Technology Services LLC FZ".