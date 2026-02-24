ترامب: إيران تتوق بشدة إلى اتفاق

أعلن الرئيس الأمريكي ، اليوم الثلاثاء، أن تتوق بشدة إلى اتفاق.

ونقلت " نيوز" عن قوله، " تتوق بشدة إلى اتفاق لكنها لا تستطيع القول ببساطة إنها لن تبني أسلحة نووية".

وسبق أن أكدت ، اليوم الثلاثاء، استعداد ، لاتخاذ أي خطوة ضرورية للتوصل لاتفاق مع .

كما أعلن ، الثلاثاء، أن الاتفاق مع واشنطن في متناول اليد بشرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية، مضيفا "سنستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف بعزم على تحقيق اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".