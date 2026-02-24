دمشق: داعش لن يعود إلى سوريا

وقال المتحدث باسم الداخلية السورية البابا: "تنظيم لا يملك القوة لتغيير شيء على الأرض ولكن فقط يحاول أن يثبت أنه موجود، ولن يعود إلى بسبب انتهاء حالة عدم الاستقرار في البلاد".

وأضاف: "قمنا بعدة عمليات في ودير استهدفت خلايا تنظيم داعش التي نفذت بعض العمليات ضد قواتنا، وسنعقد غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا تفصيليا للحديث عن مخيم ".



وأكد المتحدث باسم السورية أن "التجربة السورية في مكافحة تنظيم داعش هي الأفضل"، قائلا: "استطعنا تفكيك سردية الغلو والبيئة الحاضنة".



يذكر أن أحد الحواجز غربي مدينة الرقة قد شهد "اعتداءين إرهابيين خلال اليومين الماضيين، أسفرا عن مقتل 4 من عناصر الحاجز وإصابة آخرين".