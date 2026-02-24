فلسطين تعلن دعمها لسيادة الكويت على جميع أراضيها

أعلنت وشؤون المغتربين الفلسطينية، عن دعمها لسيادة على جميع أراضيها، بعد إعلان إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي والمناطق البحرية لدى .

​

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تتابع باهتمام بالغ تداعيات إيداع جمهورية لدى قوائم الإحداثيات والخريطة المتعلّقة بالمناطق البحرية بين العراق والكويت"، مؤكدة "ضرورة احترام القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982 والاتفاقات ذات الصلة المُوقَّعة بين البلدين".

وجددت التأكيد على "موقف الثابت بدعم سيادة على جميع أراضيها وفق القانون الدولي"، مشددة على "اهمية حل الخلاف بين الدولتين الشقيقتين عبر الحوار المباشر، وعلى أساس قواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، بما يعزّز العلاقات الأخوية بين ويحفظ مصالح شعوبها، ويسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكانت أعلنت، في 21 شباط 2026، عن إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية لدى الأمم المتحدة، وفق اتفاقية قانون البحار لسنة 1982.