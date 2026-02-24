مبابي يثير قلق ريال مدريد قبيل موقعة بنفيكا

وجاءت المفاجأة بأن مبابي لم يكمل التدريبات، الثلاثاء، التي تسبق المباراة، حيث غادر الملعب قبل نهاية الحصة بسبب شعوره بآلام في الركبة التي يعاني منها منذ الأيام الماضية.

ووفقا لتقارير صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن متابعة حالة مبابي تشير إلى أن الوضع ليس جيدا بالنسبة للنجم الفرنسي.



وشددت الصحيفة على صعوبة لحاق مبابي بالمباراة أمام ، وسط توقعات بغيابه لمدة 3 مواجهات على الأقل عن .



يذكر أن مبابي سجل 38 هدفا بقميص خلال 33 مباراة بكل البطولات هذا الموسم، وصنع 6 أهداف.



وكان ريال مدريد قد تغلب على بنفيكا بهدف في عقر داره في مباراة الذهاب.