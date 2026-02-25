وقال في خطابه عن حالة الاتحاد: "نحن في مفاوضات مع ، وهم يريدون إبرام اتفاق، لكننا لم نسمع منهم تلك الكلمات السرية: لن نمتلك أبدا سلاحا نوويا"، مضيفا انه "أفضل حل هذه المشكلة من خلال الدبلوماسية، ولكن هناك أمر واحد مؤكد: لن أسمح أبدا للدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وهو ما هم عليه إلى حد بعيد، بامتلاك سلاح نووي".وبين ترامب ان ايران "طورت بالفعل صواريخ يمكنها تهديد أوروبا وقواعدنا في الخارج، وهم يعملون على بناء صواريخ ستكون قريبا قادرة على الوصول إلى ".من جانبه، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في الأميركي، تشاك شومر، إلى توضيح سياستها تجاه للرأي العام، وذلك عقب إحاطة سرية قدّمها وزير الخارجية لأعضاء ما يُعرف بـ"عصابة الثمانية"، وهم قادة ومسؤولو لجان الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ.وقال شومر للصحفيين أثناء مغادرته : “انظروا، هذا أمر خطير، ويجب على الإدارة أن تقدم قضيتها للشعب الأميركي”، في إشارة إلى التطورات المتسارعة في الملف الإيراني.ولم تُكشف تفاصيل الإحاطة بسبب طبيعتها الاستخباراتية، غير أن مصادر مطلعة أفادت بأن روبيو – الذي يشغل أيضًا منصب – عرض تقييمًا للوضع الأمني والخيارات المطروحة، بما في ذلك احتمال إلى عمل عسكري أو الاستمرار في الضغط الدبلوماسي عبر العقوبات والمفاوضات غير المباشرة.