"حملة أكاذيب".. أول رد إيراني رسمي على تصريحات ترامب الاخيرة

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بقائي، في منشور على منصة "إكس"، إن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين يكررون "مزاعم كاذبة" بشأن أنشطة النووية وقضايا داخلية أخرى.وأضاف أن "الكاذبين المحترفين يمتلكون مهارة خاصة في اختلاق حقائق زائفة"، مبيناً أن "تكرار الادعاءات يهدفاذب مراراً حتى يبدو صحيحاً"، في إشارة إلى ما وصفه بأسلوب تضليل إعلامي ممنهج ضد بلاده.وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأميركي ترمب، أنه يفضل حل المواجهة مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنه حذر من أنه لن يسمح أبدا لطهران بتطوير سلاح نووي.كما اتهم الرئيس الأميركي، إيران بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على ضرب ، وهي تقنية بحوزة عدد محدود من الدول.