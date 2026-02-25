الثالثة أم الأخيرة.. عراقجي يتوجه إلى جنيف لعقد جولة تفاوض حاسمة مع واشنطن

‎وقال عراقجي، الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق مع أصبح "في المتناول، لكن فقط إذا أعطيت الأولوية للسبل الدبلوماسية"، مؤكداً في منشور على منصة "إكس" أنّ " ستستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".وأضاف أنّ الجمهورية الإسلامية ملتزمة بحقها في برنامج نووي سلمي، وفق معاهدة عدم الانتشار النووي، وتنفي سعيها لتطوير قدرات نووية عسكرية، فيما بدأت الحرس الثوري مناورات على طول الساحل الجنوبي قبالة .ومن المقرر أن يعقد الطرفان جولة ثالثة من المحادثات الخميس في جنيف، بوساطة عُمانية، على أن يقدم "مسودة أولى" للنص إلى الفريق الأميركي، الذي يضم المبعوث ستيف ويتكوف وصهر الرئيس .