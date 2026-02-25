استراليا تطلق تحذيرات من "اضطرابات جوية" بسبب توترات الشرق الاوسط

وقالت السلطات : "قد تؤدي النزاعات في الشرق الأوسط إلى إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية واضطرابات أخرى في السفر".وأضافت: "الوضع الأمني في الشرق الأوسط غير مستقر والتوترات الإقليمية لا تزال مرتفعة ويبقى خطر نشوب صراع عسكري قائما".