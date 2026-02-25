الوفد الإيراني يتوجه إلى جنيف لإجراء جولة محادثات جديدة مع الولايات المتحدة

وقال عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: "ستستأنف المحادثات مع في جنيف استنادا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة".وتابع: "تستأنف المحادثات بعزم راسخ على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".