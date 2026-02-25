متى تضرب واشنطن طهران؟ منصات الذكاء الاصطناعي تحدد تواريخ مفترضة

ورغم تأكيد الصحيفة أن الهدف ليس التنبؤ بعمل عسكري، بل دراسة آلية الاستجابة، تباينت الإجابات؛ إذ رفض نموذج “كلود” في البداية تحديد تاريخ، قبل أن يطرح نطاقاً زمنياً في أوائل إلى منتصف مارس 2026.أما “جيمناي” فربط أي ضربة محتملة بعوامل سياسية ودبلوماسية، محدداً نافذة بين 4 و6 مارس.في المقابل، قدم “غروك” تاريخ 28 فبراير 2026 مرتبطاً بمحادثات جنيف، فيما قدّر “تشات جي بي تي” موعداً مطلع مارس مع “نافذة خطر” تمتد لأيام عدة، قبل أن يعدّل تقديره إلى 3 مارس 2026 بتوقيت .