مأساة مخيم الهول.. آلاف المحتجزين لسنوات طويلة غالبيتهم اطفال وكبار سن بينهم عراقيون

وقال البابا أن "الأطفال والنساء وكبار السن يشكلون ما يقارب 70% من إجمالي المحتجزين، ومعظمهم من السوريين والعراقيين"، لافتا إلى أن "عددا كبيرا من المحتجزين السابقين هم مدنيون نزحوا من مناطق الاشتباك، وتم احتجازهم قسراً بذريعة انتمائهم لتنظيم ".وبين أن الوزارة "منذ اللحظة الأولى لوصولها إلى المخيم، باشرت العمل على معالجة الوضع الإنساني عبر مسارات متوازية، إلى جانب إعادة ضبط الأمن ومنع ، وإغلاق الفتحات في السور، وتأمين محيط الموقع".وأشار إلى أن "المخيم يضم نحو 6500 شخص من 44 جنسية، يعاني عدد كبير منهم أمراضا مزمنة وظروفا صحية صعبة".كما كشف أن "العدد المتداول سابقا لسكان المخيم كان يقدر بنحو 23500 شخص، إلا أن الفرق المختصة لاحظت بعد دخول الموقع وجود تباين بين الأرقام المشاعة والواقع على الأرض".