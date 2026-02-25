الولايات المتحدة.. حجب عشرات المحاضر في قضية إبستين المتعلقة بترامب

وبحسب الشبكة، تضم قائمة الأدلة نحو 325 محضراً صادراً عن (FBI)، إلا أن قرابة 90 محضراً، أي ما يعادل ربعها تقريباً، لم تُدرج على الموقع الإلكتروني للوزارة.وأشارت إلى أن من بين المحاضر غير المنشورة ثلاثة تتعلق باستجواب امرأة قالت إن إبستين اعتدى عليها مراراً منذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها، كما تضمنت اتهامات للرئيس الأمريكي الحالي بالتحرش الجنسي.وفي السياق ذاته، قال عضو والمساءلة في عن الحزب الديمقراطي غارسيا إن جزءاً من الوثائق، وربما محاضر استجواب الضحية، “مفقود ولا يمكن الوصول إليه”.في المقابل، نفت وزارة العدل حذف أي وثائق، مؤكدة أن جميع المواد ذات الصلة نُشرت، وأن ما لم يُدرج كان إما نسخاً مكررة أو مرتبطاً بتحقيقات لا تزال قيد التنفيذ.وكانت الوزارة قد أعلنت في 30 يناير 2026 استكمال نشر أكثر من ثلاثة ملايين صفحة وثائقية، إضافة إلى أكثر من ألفي مقطع فيديو و180 ألف صورة ضمن ملف إبستين، الذي تضمن أسماء شخصيات بارزة، من بينها الرئيس الأمريكي الأسبق والرئيس الحالي .