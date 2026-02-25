قبيل جولة المحادثات الثالثة.. امريكا تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على 4 أشخاص و16 كيانا و12 ناقلة نفط

وأعلنت فرض عقوبات جديدة على أربعة أفراد و16 شركة على صلة بإيران، إضافة إلى إدراج 12 سفينة وناقلة نفط " " ضمن قائمة العقوبات، في إطار تشديد القيود على الأنشطة المرتبطة بطهران.جاء ذلك في إشعار نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، وفقاً لوكالة "رويترز".ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بوفد إيراني في جولة ثالثة من المحادثات غداً الخميس في جنيف.