مسؤول في حزب الله: مهاجمة خامنئي خط أحمر وسنتدخل

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته: "إذا كانت الضربات الأمريكية لإيران محدودة فموقف هو عدم التدخل عسكريا.. لكن إن كان هدف إسقاط النظام الإيراني أو استهداف شخص المرشد فالحزب سيتدخل حينها".وشدد المسؤول على أن أي هجوم ضد آية الله سيكون "خطاً أحمر".ووفقا له، في حال شنّ هجوم على النظام الإيراني فإن "ستشن حربا على لا محالة".وتخشى السلطات تدخل حزب الله الذي لا يزال يمتلك صواريخ، في حال انخرطت إسرائيل في حرب إقليمية ضد .وأصدرت الخارجية الأمريكية تعليمات بمغادرة جميع الدبلوماسيين غير الضروريين وعائلاتهم لبنان، في ظل تصاعد التوترات مع إيران.وزاد هذا الإجراء من المخاوف اللبنانية من أن يتحول لبنان إلى ساحة في ظل المواجهة بين واشنطن وطهران، خصوصا أن حزب الله كان قد أعلن في وقت سابق اصطفافه مع الموقف الإيراني، بينما يعمل لبنان على اتصالات داخلية مع الحزب وخارجية مع الدول الصديقة، للنأي بلبنان عن أي مواجهة.وتلقى لبنان رسائل تحذير دولية من مغبة انخراط حزب الله في المواجهة، وأفادت بعض الرسائل بأن تل أبيب سترد بقوة في حال انخرط الحزب في الحرب مع إيران، عبر استهداف البنية التحتية اللبنانية ومن بينها مطار .وأعلن أمين عام حزب الله ، الشهر الماضي، أن الحزب لن يكون على الحياد في مواجهة أي عدوان أمريكي - إسرائيلي يستهدف إيران أو أي ساحة من ساحات المنطقة، لافتا إلى أن كيفية التصرف وتوقيته وتفاصيله تحدد وفق المعركة والمصلحة في الوقت المناسب.وفي كلمة ألقاها خلال لقاء تضامني مع إيران وقيادتها في الضاحية الجنوبية لبيروت، لفت قاسم إلى أن لبنان يتعرض لضغوط عسكرية وسياسية متواصلة، مع إبقاء التهديد بالحرب قائما في محاولة لدفعه نحو الاستسلام.وقال قاسم إن جهات عدة خلال الشهرين الماضيين، نقلت إلى الحزب استفسارات مباشرة حول موقفه في حال اندلاع حرب واسعة ضد إيران.