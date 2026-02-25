إسرائيل تهاجم مسلسلا مصريا يعرض حاليا

ونشرت فيديو على حسابها بمنصة ، الأربعاء، وقالت: "أصحاب الأرض، الفن رسالة بس لما يبقى نظيف، غير كده يبقى غسيل عقول وتزييف حقائق"، كما اتهمت العمل بالتحريض، معتبرة أن التحريض ليس الهتاف فقط ولكن قد يكون "مسلسلا أو مشهدا مفصلا".وزعمت المتحدثة الإسرائيلية أن مسلسل "أصحاب الأرض" ليس دراما بل "تزوير تاريخ على عينك يا تاجر، وتشويه متعمد للحقائق" -على حد قولها- مضيفة أن قصة العمل "تقلب القاتل ضحية، والضحية متهما".وأشارت إلى العلم الإسرائيلي على ذراعها، وقالت: "علشان نكون واضحين أصحاب الأرض الحقيقيين هم من دافعوا عن بيوتهم وعيالهم ووجودهم"ورد مخرج العمل على التصريحات الإسرائيلية، مبديا تعجبه من الحديث عن "تزييف الحقائق"، وعلق قائلا: "تزييف إيه! دا الفيديوهات موجودة".ونال مسلسل "أصحاب الأرض" تعليقات متكررة ومتابعة ملحوظة من وسائل الإعلام الإسرائيلية، حتى قبل بدء بثه في شهر رمضان ومنذ انطلاق حملته الدعائية.وشنت القناة 12 الإسرائيلية هجوما على مسلسل "أصحاب الأرض"، واعتبرت أن قرار إنتاجه وعرضه على التلفزيون المصري الرسمي يُنظر إليه من قبل المحللين كخطوة سياسية محسوبة.والمسلسل يتتبع قصة طبيبة مصرية، تجسدها الممثلة الشهيرة ، التي تدخل قطاع كجزء من المساعدة الطبية من القاهرة، حيث يرافق المشاهدون الطبيبة وهي تشهد معاناة السكان وتعالج الجرحى، مع رصد ما يتعرض له القطاع من قصف متواصل واستهداف للمستشفيات ومقومات الحياة المختلفة.