إيران تتهم "إسرائيل" بمحاولة جر ترامب لحرب معها

اتهم ، الأربعاء، "إسرائيل" بمحاولة جر الرئيس الأمريكي لحرب مع بلاده، فيما أكد أن التوصل إلى اتفاق عادل يمكن تحقيقه.

وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف ومتوازن أمر يمكن تحقيقه"، مردفا "قواتنا المسلحة مستعدة لأداء واجبها ونعلم كيف ندافع عن أنفسنا كما فعلنا في المرة السابقة".

وأضاف "تعلمنا دروسا كثيرة من الحرب الماضية ولذلك نحن اليوم أكثر استعدادا"، مشددا بالقول "هناك فرصة غدا في جنيف للتوصل إلى حل متفق عليه وعادل ومتوازن".

ولفت عراقجي الى انه "لا يوجد خيار عسكري لحل الملف النووي السلمي ومستعدون للإجابة عن أي أسئلة أو مخاوف أو غموض بشأنه"، مضيفا "الرئيس أصبح ضحية للأخبار المزيفة ونحن لا نطور أسلحة تصل للولايات المتحدة، تحاول جر الرئيس ترمب لحرب مع ".