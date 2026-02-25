"اليونيفيل" تتحدث عن انتشار الجيش اللبناني في 165 موقعا: خطوة مهمة

وأكدت "اليونيفيل" عبر حسابها على منصة "اكس"، أن انتشار ، في 165 موقعا منذ تفاهم وقف الأعمال العدائية، يعد خطوة مهمة لبسط سلطة الدولة وتحسين الأمن للمجتمعات في الجنوب.

وأضافت "اليونيفيل" أن هذا التقدم يستند إلى التنسيق الوثيق على الأرض والجهود المتواصلة لتهيئة بيئة أكثر استقرارا، وفقا للقرار الأممي 1701.



يشار إلى أن الجيش اللبناني أعلن في يناير 2026 إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب ، مع استمرار العمليات لمصادرة الأسلحة وتفكيك الأنفاق، وسط تحديات ميدانية واحتلال إسرائيلي لبعض المواقع.