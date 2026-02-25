السوريون الأكثر زواجا خلال عام 2025

ووفق بيانات حديثة لهيئة الإحصاء التركية، شكّل الأزواج السوريون 20.9 بالمئة من الأجانب المتزوجين من سيدات تركيات خلال العام الماضي.كذلك شكّلت الزوجات السوريات 13.8 بالمئة من إجمالي السيدات الأجانب المتزوجات من أزواج أتراك.وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء أنه في العام الفائت شهدت 552 ألفا و237 شخصاً، فيما سجل طلاق 193 ألفا و793 زوجا وزوجة.وفيما يتعلق بمتوسط سن الزواج، بلغ متوسطه بالعام 2025 نحو 28.5 عاما لدى الرجال و26 عاما لدى النساء.ويقيم في تركيا مئات آلاف السوريين الذين فرّ معظمهم من الحرب في بلادهم، لكن أعداداً كبيرة منهم عادوا إلى بلدهم بعد سقوط نظام في كانون الاول من عام 2024.وكان التركي مصطفى تشيفتشي قد أعلن الأسبوع الماضي أن عدد السوريين الذين عادوا طوعًا إلى بلادهم بلغ 1,366,215 شخصًا حتى اليوم، مؤكدًا أن العائدين "أصبحوا سفراء قلوب وطننا".وقالت صحيفة "عاجل" التركيّة، إنّ تصريحات تشيفتشي جاءت خلال مشاركته في برنامج "لقاء المحافظين" في العاصمة التركية ، حيث وجّه كلمته إلى ولاة الأقاليم ال81، متناولًا جملة من القضايا المرتبطة بالأمن والنظام العام، إلى جانب ملف الهجرة غير النظامية وعودة السوريين.وقال الوزير، بحسب الصحيفة، إن الهجرة غير النظامية تُعد من أبرز التهديدات الأمنية على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن تركيا، بحكم موقعها الجغرافي، تقع على مسار هجرة نشط بين والشمال والجنوب، ما يفرض – بحسب تعبيره – انتهاج سياسة هجرة حذرة ومستدامة.