واشنطن: ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران

وأوضح جي دي فانس وفق " نيوز"، قائلا: "الرئيس كان واضحا تماما، بأقصى درجة ممكنة من الوضوح: لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا".وأضاف: "هذا بالطبع ما نحاول تحقيقه، كما قال الرئيس، من خلال المسار المفضل وهو الدبلوماسية والأمر بسيط للغاية، ويجب أن نصل إلى نقطة لا تستطيع فيها ، أن تهدد العالم بالإرهاب النووي".في وقت سابق، وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في ، تشاك شومر، الوضع المتصاعد بين بلاده وإيران بأنه "خطير"، داعيا الإدارة إلى توضيح موقفها بذلك الشأن للأمريكيين.وستكون مفاوضات يوم الخميس بجنيف، الثالثة ضمن الوساطة التي تقودها عُمان، بعد الأولى في مسقط في السادس من فبراير، والثانية في المدينة السويسرية في 17 فبراير.ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر قوة عسكرية في الشرق الأوسط، مع توالي تهديداتها بشن هجوم عسكري على إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.