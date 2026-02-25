تعليق أمريكي يخص مفاوضات روسيا وأوكرانيا: تشهد تقدما

وقال فانس وفق قناة " نيوز": "أعتقد أننا نحرز تقدما مع كل من الروس والأوكرانيين، علينا فقط مواصلة العمل وفق هذا النحو. حاليا، الرئيس متفائل بشكل إيجابي بأننا سنتمكن من إنجاز هذا الأمر بنجاح".وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن حل النزاع الأوكراني "يكمن في مواصلة الجهود الدبلوماسية"، مؤكدا أن تنظر إلى مواقف الأطراف "بدون أوهام".وأضاف فانس: "ليس لدينا أوهام أنهم، كما تعلمون، سيلتقون في منتصف الميدان، ويحضنون بعضهم ويغنون كومبايا"، في إشارة إلى رفض التصورات المثالية أو السطحية لتسوية النزاعات.يُذكر أن الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية بين والولايات المتحدة وأوكرانيا عُقدت في جنيف في 17-18 فبراير، وأعلن الجانبان الروسي والأوكراني عن إحراز تقدم وعقد جولة جديدة قريبا.وكان للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف قد أفاد في 22 فبراير بإمكانية عقد مفاوضات خلال ثلاثة أسابيع، قد تفتح الباب أمام لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي والرئيس الأوكراني .