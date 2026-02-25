"قسد" تصدر بيانا بشأن التطورات الأخيرة في مخيم الهول

وقال لقوات الديمقراطية في البيان: "تابعت قواتنا التصريحات الصادرة عن الناطق باسم في حكومة دمشق، والتي حاول من خلالها التنصل من المسؤولية عما جرى في مخيم والإخفاق الواضح في إدارة ملفه بعد السيطرة عليه من قبل قوات وزارة الداخلية والدفاع".

وأضاف البيان: "لقد سبقت الأحداث هجمات مباشرة وتحشيدات عسكرية لفصائل تابعة لدمشق باتجاه المخيم، ووصلت الاشتباكات إلى أسواره، بالتزامن مع تحركات منسقة داخل المخيم من قبل عائلات عناصر تنظيم لإثارة ، وأمام هذا التصعيد المتعمد، وفي ظل صمت دولي مريب، اضطرت قواتنا إلى الانسحاب لتفادي تحويل المخيم إلى ساحة حرب مفتوحة".



وتابع البيان: "عقب ذلك، دخلت تلك الفصائل إلى المخيم، وبدأت بإخراج عائلات عناصر داعش أمام عدسات العناصر نفسها، واستمرت عمليات التهريب لأكثر من أسبوع بشكل علني وموثق، وتحت أنظار ورعاية عناصر وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة دمشق، في مشهد تتحمل مسؤوليته الجهات التي تولت السيطرة والإدارة الفعلية آنذاك، وهذه الوقائع مثبتة بالصوت والصورة ولا يمكن طمسها ببيانات إعلامية مضللة".



وأشار المركز الإعلامي لـ"قسد" إلى أن "القوات وإدارة المخيم قامتا بواجبهما الإنساني والأخلاقي والأمني على مدى سنوات، رغم تعقيدات هذا الملف، وغياب الدعم الكافي، والتحديات الأمنية المستمرة"، موضحة أن "همها الأول والأخير كان حماية القاطنين ومنع إعادة تشكل خلايا التنظيم داخل المخيم أو خارجه".



وأوضح المركز الإعلامي أن "ما صدر عن الناطق باسم وزارة الداخلية من تصريحات غير مسؤولة لا يمكن فصلها عن مساع سياسية لتضليل الرأي العام وصرف الأنظار عن الثغرات الأمنية والإدارية التي رافقت مرحلة السيطرة على المخيم".



كما ذكر البيان: "انسحاب قواتنا جاء نتيجة مباشرة للهجوم العسكري والتحشيدات التي استهدفت المخيم ومحيطه من قبل دمشق، وعمليات إخراج وتهريب عائلات داعش جرت بعد دخول فصائل دمشق وتورطها المباشر بتلك العمليات، كما أن قواتنا كانت طوال السنوات الماضية الطرف الأكثر التزاما بإدارة هذا الملف المعقد وفق المعايير الإنسانية والأمنية الممكنة".



هذا وأدلى المتحدث باسم الداخلية السورية البابا في مؤتمر صحفي، بتصريحات حول الأوضاع داخل مخيم الهول، مشيرا إلى العثور على آلاف المحتجزين لسنوات طويلة في ظروف وصفها بالقاسية.



وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا: "عند وصول فرقنا المختصة، تبين حدوث حالات هروب جماعي نتيجة فتح المخيم بصورة عشوائية"، موضحا أن بعض عناصر الحراسة أخلوا "مواقعهم مع أسلحتهم"، بينما أزيلت "حواجز داخلية ضمن المخيم، ما أدى الى حالة من الفوضى".



وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول " بأن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن ما بين 15 و20 ألف شخص، بمن فيهم عناصر "داعش"، هربوا من مخيم الهول في سوريا وهم الآن متفرقون في أنحاء البلاد.