طهران تتحدث عن "تناقض" في موقف واشنطن حيال البرنامج النووي

وأشار إلى أن ادعاءات بتدمير المنشآت النووية تتعارض مع تهديداتها بشن ضربات عسكرية بدعوى التقدم الإيراني.وقال كوساري في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية: "من ناحية، يزعمون (الولايات المتحدة) أنهم دمروا المنشآت النووية ولم يبق شيء منها، ولكنهم في نفس الوقت يقولون إنه نظرا لأن وصلت إلى النتائج النهائية (في صنع أسلحة نووية)، يجب اتخاذ إجراءات عسكرية".ورأى المسؤول الإيراني أن تصريحات الجانب الأمريكي حول خطط شن ضربات على إيران هي "دليل على فشل سياسة ونهج واشنطن"، مؤكدا أن غير قادرة حاليا على اتخاذ "قرار صحيح يتناسب مع الوضع" بشأن القضية الإيرانية.يأتي هذا الانتقاد بعد تصريحات للرئيس الأمريكي ، ادعى فيها أنه لم يتلق بعد من إيران "تعهدا بعدم تطوير أسلحة نووية أبدًا"، وزعم أن طورت صواريخ قادرة على الوصول إلى أوروبا وتعمل على تطوير صواريخ تصل إلى الولايات المتحدة.