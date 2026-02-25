عراقجي يعرض على نظيره العماني بنودا من اتفاق محتمل

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، أن وزير الخارجية الإيرانية عرض على نظيره في جنيف بنودا من اتفاق محتمل.

​

وقالت وكالة أنباء إيرنا، "عراقجي عرض على وزير خارجية بنودا من اتفاق محتمل بشأن رفع العقوبات والملف النووي".

الى ذلك، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن " أجرى في جنيف محادثات مع نظيره ".

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أفادت، ⁠الأربعاء، بأن وفد البلاد المفاوض برئاسة وزير الخارجية غادر متوجها إلى ‌جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات ‌النووية.



وستكون مفاوضات يوم غد الخميس في جنيف، الثالثة ضمن الوساطة التي تقودها عُمان، بعد الأولى في مسقط في السادس من شباط، والثانية في المدينة السويسرية في 17 شباط.