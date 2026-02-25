اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة الخميس

وجاء في بيان المنظمة: "تدعو إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بناء على طلب ، لمناقشة القرارات غير القانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على المحتلة".وأوضحت المنظمة أن الاجتماع يهدف إلى "تنسيق الموقف ومناقشة الإجراءات الممكنة للتصدي للقرارات الإسرائيلية".ويأتي هذا الاجتماع بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية في فبراير على مبادرة لعدد من الوزراء لإطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، في أول قرار مماثل منذ عام 1967.وقد اعتبرت عدة دول عربية وإسلامية هذه الخطوة بمثابة تطور خطير على طريق ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.