تحذير عاجل.. دمى ألعاب شهيرة ملوثة بمادة الأسبستوس المسرطنة

وأفاد موقع تحذير المستهلكين للمنتجات أمس الأربعاء بأن الأصناف المتأثرة تشمل دمى ألعاب مطاطية قابلة للتمدد كانت تباع في مختلف أنحاء البلاد في عدد كبير من المتاجر.ويشمل الاستدعاء دمية ألعاب تعرف باسم "بوفرتس"، إذ يحتمل أن تحتوي مادة الحشو بداخلها على الأسبستوس. وطلب من المستهلكين التوقف فورا عن استخدام هذه المنتجات وإعادتها إلى أماكن الشراء.وحذر البيان من أنه في حال تلف المنتج أو تمزقه، قد تتسرب مادة الحشو وتشكل خطرا صحيا عند استنشاقها.وجرى توزيع هذه السلع عبر فروع إحدى سلاسل متاجر الألعاب، وربما بيعت في عدد كبير من الولايات الألمانية. ونصحت السلطات المشترين بإبعاد هذه الدمى فورا عن متناول الأطفال وعدم استخدامها مرة أخرى.