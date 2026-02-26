ما علاقة الصين.. طيار أمريكي سابق "خلف القضبان"

وقالت وزارة العدل في بيان: إن البالغ 65 عامًا، اعتقل في ولاية انديانا بعد عودته مؤخرًا إلى من ، حيث كان موجودًا هناك منذ كانون الأول/ديسمبر 2023وأضاف البيان أنه متهم "بالتآمر مع مواطنين أجانب لتدريب طيارين في الصينية على قيادة طائرات مقاتلة" من دون الحصول على ترخيص مطلوب من .وكتب مدير كاش باتيل على منصة إكس "قصة رئيسية، الفدرالي وشركاؤه يلقون القبض على سابق في القوات الجوية الأمريكية يُزعم أنه كان يدرب طيارين في الجيش الصيني".وأمضى براون 24 عامًا في القوات الجوية الأمريكية،قاد خلالها " حساسة مسؤولة عن أنظمة توصيل أسلحة نووية" و"عمل مدربًا للطيارين المقاتلين" على مجموعة متنوعة من الطائرات المقاتلة والهجومية، وفق البيان.وأشار البيان إلى أن براون تقاعد من الجيش في عام 1996 وعمل طيار شحن، لكنه تحول فيما بعد إلى متعاقد لتدريب الطيارين على قيادة طائرات مقاتلة تشمل المقاتلة الأحدث F-35.