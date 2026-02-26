الخارجية العُمانية تعلن مخرجات جولة المفاوضات الإيرانية –الأميركية





نيوز- دولي

أكدت العُمانية، اليوم الخميس، أن الوفدين الأميركي والإيراني أبديا انفتاحًا على الأفكار والحلول الجديدة خلال محادثات جنيف.





وذكرت الوزارة في بيان، ان "اللقاء استعرض مقترحات الجانب الإيراني واستفسارات الفريق الأميركي ا

لمتصلة بالبرنامج النووي".



واشار الى ان "المساعي مستمرة بصورة حثيثة وبروح بناءة في ظل انفتاح المتفاوضين على أفكار وحلول جديدة بصورة غير مسبوقة".