شمخاني: عدم امتلاك سلاح نووي يتوافق مع عقيدة إيران

وتابع أنه "إذا كان جوهر التفاوض عدم امتلاك سلاح نووي فهذا يتوافق مع عقيدتنا الدفاعية وفتوى المرشد". وقال شمخاني في تصريحات صحفية تابعتها إن "الوزير عراقجي يتمتع بالدعم والسلطة الكافية لإبرام هذا الاتفاق إذا توفرت الإرادة لدى الطرف الآخر".وتابع أنه "إذا كان جوهر التفاوض عدم امتلاك سلاح نووي فهذا يتوافق مع عقيدتنا الدفاعية وفتوى المرشد".