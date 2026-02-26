انتهاء المحادثات النووية الأمريكية - الإيرانية في جنيف

وقال وزير الخارجية العُماني إن اللقاء شهد تبادل “أفكار إبداعية وإيجابية”، مضيفاً: “لقد تبادلنا الأفكار الإبداعية والإيجابية في جنيف اليوم، والآن رفع كل من المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين جلساتهم للحصول على استراحة. سنستأنف في وقت لاحق اليوم، ونأمل أن نحرز المزيد من التقدم”.من جانبها، ذكرت صحيفة The Wall Street Journal أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر دخلا جولة حاسمة من المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط مطالب وُصفت بالصعبة، وتحت ضغط من تيار متشدد داخل ومن الجمهوريين في ، لعدم إبرام اتفاق قد يُنتقد باعتباره متساهلاً.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن المفاوضين الأمريكيين أوضحوا خلال المحادثات الجارية في جنيف ضرورة تفكيك مواقعها النووية الرئيسية الثلاثة في فوردو ونطنز وأصفهان، وتسليم ما تبقى لديها من اليورانيوم المخصب إلى .وأشار بعض المسؤولين إلى أن ملف الصواريخ ودعم إيران للميليشيات الإقليمية يمكن أن يُبحث في إطار منفصل بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، مع مساهمة أمريكية مباشرة.في المقابل، يرى مسؤولون آخرون أن على السعي إلى اتفاق أوسع يشمل البرنامج النووي والصواريخ ودعم الميليشيات، مع الإقرار بأن التوصل إلى اتفاق يقتصر على الملف النووي قد يشكل خطوة أولى مهمة إذا كان الخيار الوحيد المتاح.وأعرب مسؤولون أمريكيون كبار عن قلقهم إزاء تطوير إيران قدرات صواريخ باليستية بعيدة المدى، دون تقديم تفاصيل إضافية.بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي للصحفيين، الأربعاء: “لن أتكهن بمدى بُعدهم عن تحقيق ذلك، لكنهم يسعون بالتأكيد إلى امتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات. وأود أن أقول إن إصرار إيران على عدم مناقشة الصواريخ الباليستية يُمثل مشكلة كبيرة للغاية. وسأكتفي بهذا القدر”.