القضايا النووية ورفع العقوبات طرحت بجدية خلال المفاوضات

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي في بيان، ان "القضايا النووية ورفع العقوبات ومقترحات مهمة، وعملية طرحت خلال المفاوضات بجدية"، مضيفة ان "مفاوضات مكثفة اجريت لما يقارب 3 ساعات بحضور وزير خارجية ومدير ".واوضح انه "سنستأنف المفاوضات في جنيف بحدود الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس"، لافتا الى ان "فريقا التفاوض الأمريكي والإيراني طرحا وجهات نظرهما بجدية".واشار الى ان "هناك تصريحات متناقضة من بعض المسؤولين الأمريكيين ما يثير الشك بشأن جديتهم"، مؤكدا ان "مواقف ايران ثابتة ومحادثات اليوم جدية، ونأمل استمرارها مساء بشأن النووي ورفع العقوبات".